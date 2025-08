Con más de mil preinscriptos, el Municipio presentó oficialmente la 3° edición de "Mi Primera Licencia", destinado a jóvenes de Río Gallegos

En el aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Río Gallegos, este lunes se llevó adelante la presentación oficial de una nueva edición del programa "Mi Primera Licencia", una propuesta de la Municipalidad que ya lleva tres años y que apunta a brindar a los jóvenes de entre 17 y 21 años la posibilidad de obtener su primera licencia de conducir con el acompañamiento del Estado.

Cabe destacar que más de mil jóvenes se preinscribieron en esta iniciativa que busca acompañar el acceso al carnet con una mirada integral, educativa y ciudadana.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Pablo Grasso, quien encabezó el acto junto a la secretaria de Gobierno, Sara Delgado; la presidenta del Concejo Deliberante, Cinthia Kamú; el diputado por Río Gallegos, Eloy Echazú; el concejal Martín Chávez, y el director administrativo de la Dirección de Tránsito, Paulo Ortiz.

Durante la apertura, la secretaria de Gobierno destacó que esta tercera edición fue fortalecida con más contenidos y enfoques formativos. “Lo hicimos mucho más completo porque lo que queremos es aportar a la formación ciudadana de los pibes y pibas de la ciudad”, afirmó.

La funcionaria también cuestionó los prejuicios hacia la juventud: “Hay una enorme estigmatización. Pero los datos del área de Tránsito indican que más del 70% de los siniestros viales son protagonizados por personas mayores de 21 años”, remarcó. Y agregó: “Los jóvenes que participaron de ediciones anteriores no generaron inconvenientes. El que choca, en general, es quien no tiene licencia”, sostuvo.

Delgado valoró el compromiso cívico y político de las nuevas generaciones y sostuvo que “el 29% de los jóvenes entre 16 y 21 años participan de debates políticos en redes sociales, superando ampliamente al 13% de los mayores de 50. Usan las redes para opinar sobre el país, la ciudad y el mundo que quieren construir, y eso lo entendemos desde el Estado”.

Además, reveló que a partir del programa varios jóvenes pudieron detectar problemas de visión durante el examen y fueron derivados al centro de atención Peliche para recibir anteojos: “Eso también es parte de un Estado presente”.

“Estamos absolutamente en contra de los modelos que achican el Estado y expulsan trabajadores. No es cierto que haya que conformarse con menos derechos”, aseguró y concluyó: “Muchos de ustedes necesitan esta licencia para trabajar en diversas plataformas, pero eso no significa que no puedan soñar con estudiar, con tener una carrera, con elegir su futuro. No es una cuestión de mérito: es justicia social”.

Por su parte, el intendente Pablo Grasso brindó un mensaje enfático que apeló al protagonismo juvenil en la construcción de una ciudad moderna. “Nosotros seguimos confiando en nuestros jóvenes. Cuando hay un Estado presente que organiza y cuida, las cosas funcionan. Y eso es lo que se ve en cada uno de los eventos que llevamos adelante”, aseguró.

El jefe comunal también cuestionó la falta de escucha real hacia los jóvenes: “¿Qué político vino y les preguntó qué quieren ustedes como jóvenes? Si ustedes no hablan, ¿cómo vamos a saber lo que necesita nuestra ciudad para los tiempos que vienen?”, planteó.

En ese sentido, llamó a romper con la pasividad y sumarse activamente a los procesos de transformación: “El 30% de los trabajos que ustedes van a tener todavía no fue creado. Imagínense el nivel de cambio. Por eso es fundamental que ustedes participen con sus ideas, porque esta ciudad necesita otro ritmo, otro enfoque y otras herramientas”.

Sobre el programa en particular, Grasso destacó su evolución y el enfoque integral que propone: “No solo aprendieron a manejar un vehículo. También abordaron temas de defensa civil, debatieron problemáticas y pensaron soluciones. Eso hay que contarlo cuando alguien cuestione su derecho a conducir”.

Y cerró con una invitación a participar de las actividades que se impulsan desde el Municipio. “No pierdan esta juventud solo en opinar del otro. Úsenla para pedir, para construir y para decir qué quieren. Nosotros podemos dar las paredes y el equipamiento, pero el contenido lo tienen que proponer ustedes”, finalizó.

Una formación integral

El programa Mi Primera Licencia no solo incluye el curso teórico y los exámenes correspondientes, sino que suma cuatro módulos obligatorios sobre Ciudadanía Activa, Género, Guardia Urbana y Protección Civil, lo que convierte a esta capacitación en una instancia formativa transversal, orientada a consolidar valores de respeto, empatía, responsabilidad social y compromiso con la comunidad.