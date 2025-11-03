Con más de 500 participantes finalizó el 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte

Con la participación de más de 500 docentes, estudiantes, entrenadores y referentes deportivos de toda la provincia, culminó en Caleta Olivia el 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte, desarrollado bajo el lema “De la Alfabetización Motriz al Rendimiento Motor”.

Durante dos jornadas, el Gimnasio Municipal “Pancho Cerda” se convirtió en un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias, orientado a fortalecer la práctica profesional, la pedagogía del movimiento y el rendimiento motor en todos los niveles educativos.

Enmarcado en el Programa Provincial “EduActiva”, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz a través del Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social e Integración, la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación y el Municipio de Caleta Olivia, esta iniciativa reafirmó la decisión política de promover la actividad física, la recreación y la formación continua en toda la provincia.

En este contexto, los participantes valoraron la calidad de los disertantes, la organización del evento y la posibilidad de compartir experiencias con colegas de distintos puntos de Santa Cruz. Destacaron especialmente la oportunidad de aprender nuevas estrategias, actualizar conocimientos y generar redes de trabajo que trascienden el aula o el gimnasio.

Con la presencia de destacados especialistas nacionales, el Congreso se consolidó como un espacio de referencia para la educación física y el deporte en la provincia, impulsando la formación profesional y la integración de la comunidad educativa.

La realización de este encuentro refleja el compromiso del Gobierno Provincial con la formación continua, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del deporte como herramienta de desarrollo educativo y social.