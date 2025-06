Con más de 230 inscriptos, comenzó el primer curso de musculación impulsado por el Municipio de Río Gallegos

La Municipalidad de Río Gallegos, a través de la Secretaría de Deportes, dio inicio al primer curso de musculación con una duración de seis meses. La capacitación, que tuvo una convocatoria récord con más de 230 inscriptos, busca profesionalizar el ámbito del entrenamiento físico en la ciudad.

El intendente Pablo Grasso se hizo presente y puso en valor las capacitaciones y enseñanzas que promueve el Municipio para la sociedad de Río Gallegos. Contó casos de personas que acceden a un trabajo tras formarse con las herramientas que brinda el Estado municipal y mostró su felicidad. “Cuando ponemos tiempo, ganas y prestamos atención, hay oportunidades.

Hay que hacer las cosas bien. Destaco que puedan formarse en esto y hacer un trabajo profesional el día de mañana. Sigamos apostando a la formación y a la capacitación”, cerró Grasso.

De la apertura, participaron además la secretaria de Deportes, Silvina Juárez, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Julia Chalub, la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan y el magister Eduardo Nieva.

Por su parte, Silvina Juárez, secretaria de Deportes, destacó que esta iniciativa responde a una necesidad concreta: “Vimos que había una deficiencia en los gimnasios de musculación porque faltaba la parte pedagógica, fisiológica y anatómica.

Entonces decidimos que había que capacitar para profesionalizar. Evidentemente, había una necesidad, y eso quedó demostrado con la cantidad de inscriptos”. El curso está coordinado por el profesor Eduardo Nieva, quien trajo la propuesta al Municipio y fue clave en su desarrollo. “Hay una gran apertura de la actividad física y de apertura de gimnasios, entonces vimos la necesidad de aumentar el profesionalismo de las personas que están a cargo.

Estoy orgulloso de compartir mi experiencia y me pone muy feliz la cantidad de interesados”, expresó. Entre quienes comenzaron la formación se encuentran estudiantes del profesorado de Educación Física, trabajadores del ámbito del entrenamiento y personas interesadas en mejorar sus conocimientos sobre musculación. Diego Fleitas, uno de los participantes, destacó: “Es un gran privilegio que el Municipio haga este curso para gente que se interesa en la musculación y el deporte”.

Por su parte, María José Vera valoró la oportunidad: “Me anoté porque sé que me ayudará el día de mañana y me dará más herramientas. Busco que me ayude en mi carrera y sé que es una gran oportunidad”. Gastón Fernández, con experiencia en el rubro y también estudiante del profesorado, aseguró: “No dudamos en inscribirnos porque sabemos la capacidad del profesor. Esta es la primera oportunidad de muchas”.

La Secretaría de Deportes ya proyecta repetir esta capacitación en 2026 y sumar nuevas propuestas: “El año que viene vamos a hacerlo nuevamente junto a Eduardo Nieva. Tenemos dos o tres capacitaciones más en carpeta. Buscamos capacitar a preparadores físicos nivel 1”, adelantó Juárez.