Con la presencia del intendente Pablo Carrizo, quedó inaugurada la Copa “Fede Santos” de vóley

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventudes, llevó adelante este sábado 30 de mayo la apertura de la Copa “Fede Santos”, desarrollada en el gimnasio Pancho Cerda del barrio Rotary 23, con la participación de equipos de Caleta Olivia y otras localidades de la provincia, con el objetivo de homenajear el legado deportivo de Federico Santos y promover el encuentro a través del vóley.

El acto inaugural contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo, quien acompañó a familiares, deportistas, dirigentes y vecinos en una jornada cargada de emoción y recuerdos.

Durante su intervención, el jefe comunal destacó la figura de Federico Santos y el significado que tiene este reconocimiento para la comunidad deportiva local. “Es importante poner en valor a una familia deportista y muy respetada en Caleta Olivia y en toda la región. Federico dejó una huella enorme y su legado continúa vigente a través del deporte y de quienes compartieron su camino”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que mantienen viva la memoria de referentes que contribuyeron al crecimiento de las disciplinas deportivas en la ciudad.

La competencia reúne a delegaciones de distintas localidades santacruceñas, generando un espacio de integración y camaradería entre deportistas que comparten la pasión por el vóley.

Desde la organización destacaron la convocatoria lograda en esta primera jornada y el acompañamiento de las familias, dirigentes y clubes participantes, quienes se sumaron al homenaje a quien fuera un referente del vóley caletense.

La Copa “Fede Santos” busca no solo fomentar la práctica deportiva, sino también recordar y celebrar la trayectoria de una persona que dejó una marca imborrable en la historia del deporte local, manteniendo vivo su legado a través de cada encuentro y cada partido disputado.