Con gran participación, comenzó en Río Gallegos el primer taller del programa “Mayores Conectados”

Con una importante participación de adultos mayores, este miércoles 6 de agosto comenzó en Río Gallegos el primer taller del programa Mayores Conectados, una iniciativa de educación financiera y digital, impulsada por el Banco Santa Cruz en alianza con la Caja de Previsión Social.

Esta es una propuesta puesta en marcha a través de la Caja de Previsión Social (CPS) y el Banco Santa Cruz, para acompañar a las personas mayores en el uso de herramientas digitales y bancarias.

El lanzamiento contó con la presencia del coordinador regional del Banco Santa Cruz, Roberto Ordenes, y la gerenta de la sucursal Río Gallegos, Paola Quintero. También participaron el gerente general de la CPS, Pablo Pérez, y la vocal por el Ejecutivo, Silvia D’Andrea, quien se dirigió a las personas mayores presentes con un mensaje claro: “Son ustedes los que nos marcan el rumbo”.

Por su parte, Roberto Ordenes destacó que Mayores Conectados “es un programa que busca acercar herramientas digitales de manera práctica y sencilla, generando autonomía y confianza en quienes todos los días nos enseñan con su experiencia de vida”.

Desarrollado por un equipo interdisciplinario de especialistas en envejecimiento y alfabetización digital, el programa aborda contenidos como el uso de home banking, aplicaciones móviles, claves seguras, prevención de fraudes, cajeros automáticos y billeteras virtuales, así como herramientas para la organización financiera cotidiana.

Durante el primer encuentro, que se realizó en la sede de la CPS, ubicada en Mariano Moreno 576 de Río Gallegos, se trabajó en la descarga, generación y validación de usuario del home banking. En total, se dictarán seis talleres presenciales entre agosto y noviembre, con clases adaptadas a diferentes niveles de conocimiento.

Beatriz Balverdi, una de las asistentes, compartió su motivación: “Decidí venir para perder el miedo”. A su lado, Roberto Cornuta expresó: “Vengo a aprender en este gran curso de home banking”. Por su parte, Estela Maris Hueico agregó: “Quiero tener mayor seguridad”.

Mayores Conectados busca fortalecer la inclusión digital y financiera de las personas jubiladas, brindándoles herramientas para acceder de forma segura a sus servicios bancarios.