Con gran éxito cerró la segunda edición de la Expo Construir organizada por la Municipalidad de Río Gallegos

Con un balance positivo para los comerciantes y expositores, la propuesta se consolidó como un espacio de referencia para el sector de la construcción en Río Gallegos, reuniendo en un solo lugar a vecinos, comercios, empresas y profesionales del rubro.

La segunda edición de la Expo Construir, realizada este fin de semana en el Tennis Club, concluyó con un balance altamente positivo. La propuesta reunió a más de 60 stands de comercios y empresas vinculadas a la construcción, además de áreas municipales y estudiantes de escuelas técnicas que presentaron distintas muestras.

En la oportunidad, la secretaria de Construcciones y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, destacó la importante participación durante ambas jornadas. “Hubo mucha concurrencia. La gente no dejaba de entrar y para nosotros fue muy satisfactorio contar con comercios del rubro, empresas, profesionales y estudiantes”, señaló.

A pesar del clima con viento y llovizna, el público acompañó. “Los vecinos estuvieron accediendo a esta interesante oferta”, expresó la funcionaria.La exposición ocupó las tres canchas del Tennis Club y reunió comercios de materiales de construcción, decoración, grifería, repuestos, calefacción, instaladores, revestimientos profesionales, empresas de casas prefabricadas en steel framing y cabañas, además de emprendimientos de muebles.

También participaron cinco áreas municipales: Obras Públicas, Construcciones, Comercio, Turismo y Coordinación Ejecutiva.Quiroz recordó que esta muestra es una propuesta novedosa en la provincia: “No es común en Santa Cruz este tipo de encuentros. La iniciamos el año pasado y este año la gente ya la estaba pidiendo y preguntando cuándo se iba a realizar”.

Un espacio de encuentro entre vecinos y comercios

La funcionaria valoró la interacción que se generó tanto con el público como entre los propios comerciantes: “La gente venía con necesidades concretas y acá encontraba todo en un solo lugar. Ese era uno de los objetivos”, explicó.Incluso hubo articulaciones entre emprendimientos: “Por ejemplo, un sistema nuevo de aislación generó charlas con quienes construyen cabañas prefabricadas para evaluar costos y posibles trabajos en conjunto”, dijo.

La Expo Construir finalizó con sorteos de servicio y productos de los proveedores y la presentación de la banda “The Rockets”.