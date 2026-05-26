Con gran convocatoria, se realizó la Hackaton 2026: “El Futuro es el talento local”

En el marco del 2do Foro Portuario Marítimo, organizado por la Agencia de Desarrollo Caleta Olivia, se impulsó la Hackatón 2026 bajo el lema “El futuro es el talento local”. A través de este concurso tecnológico y social, estudiantes del último año de escuelas secundarias presentaron propuestas innovadoras para resolver desafíos y problemáticas reales de la comunidad vinculadas al ámbito marítimo y portuario.

Durante la convocatoria, el Colegio San José Obrero se consagró como uno de los grandes ganadores de la jornada obteniendo un premio de un millón de pesos, mientras que la Escuela Industrial N° 1 “Gral. Enrique Mosconi” (EICO) obtuvo un premio de 600 mil pesos por su propuesta titulada “Bioenergía Austral”. Asimismo, tuvo una destacada participación la Escuela Industrial N° 10, institución que presentó el innovador proyecto enfocado en la reutilización de aguas dulces, demostrando el gran compromiso de los estudiantes con el cuidado de los recursos y el medio ambiente.

Aprendizaje e innovación

La jornada se consolidó como un espacio clave de aprendizaje e innovación, registrando una destacada participación de 15 escuelas secundarias y 70 alumnos, quienes trabajaron en equipo para dar respuesta a 5 desafíos estratégicos planteados para el sector.

El evento contó con el prestigioso acompañamiento de profesionales de la ciencia y la gestión, entre ellos la bióloga Tamara Rubilar, Augusto Crespi y Horacio Tettamanti, quienes aportaron su experiencia a los jóvenes. Asimismo, formó parte de la actividad la actual administradora y coordinadora del Puerto Caleta Paula, Isabel Vázquez.

Estuvieron presentes la directora general regional de Educación Zona Norte, Magdalena Paredes; la secretaria técnica de gestión, Valeria Zapata; y la supervisora de escuelas técnicas, Julia Olivera.

Con estas acciones, el Consejo Provincial de Educación reafirma su compromiso de potenciar el talento de los jóvenes santacruceños, vinculando la escuela secundaria con el desarrollo productivo, científico y tecnológico de nuestras comunidades portuarias.