Con gran convocatoria se desarrolló el Performer Cup Argentina Pass Región Patagónica

El evento cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia y se desarrollará este sábado y domingo en la sala auditorio del Centro Cultural “Manuel R. Camino”.

Ciana Contrera, responsable regional del Performer Cup Argentina Pass, destacó que este campeonato de artes escénicas deportivas reúne a más de un centenar de artistas de toda la región en una instancia selectiva rumbo al campeonato nacional.

Asimismo, indicó que, los representantes de las provincias de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego participarán de forma online, ya que, por las grandes distancias a recorrer, no podían hacerlo de forma presencial y se facilitó esta opción.

El encuentro cuenta con un selecto jurado que a lo largo de las dos jornadas se encargará de evaluar las presentaciones, haciendo especial hincapié en aspectos como interpretación, presencia escénica y técnica.

“Es la segunda vez que lo hacemos en el año, por ende, que haya tanta cantidad de gente participando nuevamente es muy grato, porque obviamente que, al hacerlo dos veces en un año, para la gente que sabe cómo son los campeonatos y ya tienen medianamente todo organizado, es una gran convocatoria”, expresó.

Finalmente indicó que la instancia nacional se concretará en marzo del 2026 y quienes resulten seleccionados como parte de la delegación argentina, avanzarán directamente a la competencia continental que se disputará México al finalizar el año.