Con gran convocatoria inició la capacitación de Maquinaria pesada en Puerto Santa Cruz

El Gobierno Provincial, a través de Distrigas SA, dio inicio este lunes en la localidad de Puerto Santa Cruz a la capacitación en Maquinaria Pesada. Dicha iniciativa, se trata de un hito en la provincia la cual busca fortalecer el desarrollo profesional de los santacruceños brindando herramientas concretas para la inserción laboral.

Con una notable concurrencia, que se puede apreciar en las imágenes difundidas, el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz dio inicio exitosamente a la Jornada y Talleres Teórico-Prácticos de Maquinaria Pesada en la localidad de Puerto Santa Cruz.

Dicho encuentro, se vio colmado por hombres y mujeres de la región, demostrando el gran interés y la necesidad de este tipo de formación especializada en la provincia. El ambiente de la sala se caracterizó por la atención y el compromiso de los participantes, quienes presenciaron la presentación de la “Gestión Claudio Vidal” de cara al 2025, tal como se proyectaba en la pantalla.

Compromiso con la formación profesional

​El inicio de esta jornada subraya el compromiso de la actual gestión con la capacitación y el fomento del empleo calificado, atendiendo la demanda laboral en un rubro vital para el desarrollo de obras y la producción en Santa Cruz.

Próximas convocatorias

​Se recuerda a los interesados que el programa de capacitación se extenderá a la localidad de El Calafate, con dos llamados programados para el 22 de octubre (primer llamado) y el 4 de noviembre (segundo llamado).

La alta participación de hoy en Puerto Santa Cruz es un claro indicador del acierto de esta política de formación, que busca impactar directamente en la empleabilidad y el progreso de los santacruceños.