Con gran convocatoria cerró la segunda edición de la Expo Astrológica Equinoccio organizada por la Municiplaidad de Río Gallegos

Con una destacada participación del público y más de 60 emprendedores y emprendedoras de la provincia, este domingo concluyó la segunda jornada de la Expo Astrológica Equinoccio, desarrollada en el Club Boca de Río Gallegos. La propuesta, impulsada por la Municipalidad de Río Gallegos, volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para el bienestar integral, el emprendedurismo y el fortalecimiento de la economía local.



Durante el cierre del evento estuvo presente la diputada nacional Moira Lanesan Sancho, quien recorrió la expo y destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas en el contexto actual.

“Hoy es un día clave para realizar este evento, en un momento donde no hay movimiento comercial ni oportunidades. Acá estamos ayudando, mirando al vecino a los ojos y viendo de qué manera podemos seguir colaborando”, expresó, subrayando el rol del Municipio en la generación de espacios de desarrollo para emprendedores y trabajadores.



La legisladora valoró además el trabajo sostenido que se viene realizando: “Esta es la segunda edición que venimos impulsando, trabajando fuertemente en todos los sectores, apuntando al emprendedurismo, al comercio y al desarrollo. No podemos quedarnos de brazos cruzados; si no nos abrazamos y trabajamos todos juntos, no vamos a salir adelante”.



Uno de los momentos más esperados del domingo fue la presentación de la reconocida astróloga mediática y escritora Jimena de la Torre, quien brindó una masterclass sobre Arcanos ante un numeroso auditorio. Con una amplia trayectoria en medios de comunicación, libros publicados y una fuerte presencia en redes sociales, De la Torre es una de las referentes más convocantes de la astrología en Argentina, lo que generó gran expectativa y una importante concurrencia.



Como cierre de la Expo Astrológica Equinoccio, se realizó un reconocimiento a los emprendedores y emprendedoras que participaron de ambas jornadas, destacando su compromiso, creatividad y el aporte que realizan al crecimiento de la economía social y cultural de la ciudad.

Desde la organización remarcaron el acompañamiento permanente del intendente Pablo Grasso y el apoyo institucional que permite sostener y ampliar este tipo de propuestas, que ya forman parte de una agenda en crecimiento dentro de la capital santacruceña.