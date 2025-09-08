Con gran concurrencia, finalizaron en Caleta Olivia las Jornadas Intersectoriales Provinciales

Este domingo concluyó en el barrio Rotary 23 de Caleta Olivia el tercer fin de semana consecutivo de las Jornadas Intersectoriales Provinciales, que reunieron a gran cantidad de vecinos y vecinas de la zona y barrios aledaños.

Durante las dos jornadas, realizadas en la sede vecinal, se brindaron múltiples servicios: exámenes médicos pediátricos y de adultos, controles de niños sanos, vacunación de calendario, asesoramiento en salud sexual, entrega de anticonceptivos y encuestas de salud mental. Además, se atendieron trámites vinculados a carnets hospitalarios, renovaciones de laboratorio y consultas individuales.

El operativo incluyó también la inscripción al Plan Sumar, la entrega de leche y asesoramiento sobre programas de desarrollo social, como el trámite de energía y la tarjeta social. Por su parte, el Registro Civil tuvo una alta demanda en el barrio, facilitando gestiones de documentación y articulando con otras áreas.

Las jornadas, impulsadas por el Gobierno de Santa Cruz con la participación de organizaciones civiles, se vienen desarrollando en distintos puntos de la provincia con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y fortalecer el trabajo intersectorial en territorio.