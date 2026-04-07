Con foco en la seguridad, SPSE realizará cortes de servicio y regularización de conexiones clandestinas

En el marco de la Resolución N°658/2007, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) realizará, desde este martes 7 de abril, cortes preventivos y normalización de instalaciones para garantizar la seguridad pública y la integridad de la red eléctrica.

Servicios Públicos Sociedad del Estado informa que, se encuentra intensificando los operativos de inspección y corte de suministro en casos de conexiones clandestinas y anomalías graves en el servicio eléctrico. Estas acciones tienen como objetivo primordial salvaguardar la vida de las personas y proteger la infraestructura del sistema eléctrico provincial.

Durante las inspecciones realizadas en diversos puntos de la provincia, los operarios han detectado situaciones de extremo peligro, tales como cables conectados directamente a la red, pilares incompletos, falta de protecciones de carga (térmicas y disyuntores) y gabinetes sin tapas.

Riesgos y Consecuencias

Desde la empresa estatal se advierte que las conexiones ilegales no solo representan un delito tipificado en el Art. 162° del Código Penal, sino que también:

Ponen en riesgo inminente la vida de los ocupantes y vecinos por peligro de electrocución e incendio.

Sobrecargan la red eléctrica, provocando bajas de tensión y cortes imprevistos que afectan a los usuarios regulares.

Dañan dispositivos electrónicos y electrodomésticos debido a la inestabilidad del flujo de energía.

Marco Legal y Obligaciones

En cumplimiento del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica (Res. 658/2007), el inspector de SPSE tiene la facultad de suspender el suministro de forma inmediata ante la detección de irregularidades. Se recuerda a los titulares que, según los artículos 7 y 8 de dicha normativa, es su obligación mantener las instalaciones propias en condiciones óptimas.

Principales motivos de intervención y suspensión:

Conexiones directas o autoconexiones: Manipulación de la red sin medidor.

Manipulación de la red sin medidor. Estado del Pilar: Pilares de obra vencidos, falta de pilar definitivo o necesidad de reacondicionamiento.

Pilares de obra vencidos, falta de pilar definitivo o necesidad de reacondicionamiento. Seguridad: Gabinetes sin tapa o imposibilidad de acceso al medidor para control.

Gabinetes sin tapa o imposibilidad de acceso al medidor para control. Irregularidades comerciales: Desvío de medición o suministro de energía a terceros.

Llamado a la Regularización

Servicios Públicos Sociedad del Estado insta a los usuarios que presenten irregularidades en su conexión a presentarse de manera espontánea en las oficinas comerciales para normalizar su situación. Realizar una instalación eléctrica segura, empleando materiales adecuados y cumpliendo con las normas vigentes, es la única manera de garantizar un servicio confiable y libre de riesgos.