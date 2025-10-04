Con éxito cerró el Torneo Nacional de Clubes “C” de handball en Caleta Olivia

Durante una semana, los gimnasio municipales Pancho Cerda y Mirta Reartes fue escenario del Torneo Nacional de Clubes “C”, que reunió a 18 equipos de distintas localidades y provincias del país entre ellas Rosario, Gran Buenos Aires, Capital Federal, Tierra del Fuego, 28 de Noviembre, Río Gallegos, Pico Truncado, Caleta Olivia y Viedma.

El evento deportivo contó con una gran convocatoria de público y un destacado nivel competitivo, consolidando a Caleta Olivia como una ciudad preparada para recibir competencias nacionales de esta magnitud.

Autoridades municipales participaron del acto de cierre y entrega de premios. Estuvo presente el secretario de Cultura, Deportes y Juventud, David Jones, acompañando a los organizadores y delegaciones participantes.

El organizador del torneo, Daniel Barros, expresó su satisfacción por el éxito alcanzado: “Estamos felices porque llegamos al día de cierre. Era un sueño para nosotros poder hacer un nacional y confiaron en el trabajo que venimos haciendo hace años. Nos ayudaron un montón, disfrutamos de un gran evento y creo que estuvimos a la altura. Las delegaciones pudieron disfrutar de hoteles, restaurantes, todo para que los chicos la pasen bien. Vivimos una semana a pleno y la gente vino a apreciar buenos partidos”.

Barros destacó además el impacto positivo del torneo para la comunidad: “Caleta Olivia está preparada para este tipo de torneos. Este evento nos dio la posibilidad de demostrar que, trabajando seriamente y en conjunto, podemos seguir trayendo actividades y generar movimiento para los comercios, hoteles y restaurantes locales”.

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, continúa acompañando y promoviendo eventos deportivos que fomentan el desarrollo local, el turismo y la integración entre las distintas regiones del país.