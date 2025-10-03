Con el apoyo de Aparicio, estudiantes promueven un encuentro democrático en Cañadón Seco

El concejal Carlos Aparicio presentó en la sesión de este viernes un proyecto de resolución para declarar de interés educativo, cultural y social el “Encuentro Anual de Jóvenes por la Democracia”, iniciativa impulsada por una estudiante del Colegio Secundario Nº 33 de Cañadón Seco en el marco del programa Concejal por un Día.

La propuesta fue elaborada por Candelaria Camus, quien planteó la creación de un espacio que reúna a Centros de Estudiantes de distintas instituciones, con el objetivo de debatir, intercambiar experiencias y fomentar la participación activa de los y las jóvenes en la vida democrática.

El proyecto también solicita al Consejo Provincial de Educación y a la Supervisión Escolar Zona Norte que la actividad sea incorporada al calendario anual escolar, invitando a todas las instituciones educativas a sumarse. Además, se enviará copia a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, con la intención de que el evento sea reconocido de interés provincial y pueda replicarse en los próximos años.

“Es importante que las nuevas generaciones tengan espacios de organización, reflexión y construcción colectiva, sobre todo en una fecha tan significativa como el Día de la Juventud”, destacó Aparicio.