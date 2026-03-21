Con el acompañamiento del Municipio, Hispano Americano realiza un campus de básquet para jóvenes de la provincia con la presencia de Mauro Polla

Desde este viernes y hasta el próximo domingo, el gimnasio “Tito Wilson” del Club Social y Deportivo Hispano Americano es escenario de un destacado campus de básquet encabezado por el reconocido entrenador de selecciones juveniles argentinas, Mauro Polla. La propuesta, que es acompañada por el Municipio de Río Gallegos, reúne a más de medio centenar de jóvenes de toda la provincia, en una experiencia formativa de alto nivel.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Diego Robles, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para la comunidad. Asistió junto a la secretaria de Deportes, Silvina Juárez. “Es un privilegio para los chicos poder contar con la presencia de un seleccionador nacional como Mauro Polla.

Este campus no es solo para Hispano ni solo para Río Gallegos, sino que también participan chicos de otras localidades, lo que lo convierte en una experiencia única que aporta a su formación tanto deportiva como personal”, expresó el jefe de Gabinete.

Robles subrayó además que el deporte es una política de Estado para la gestión municipal: “Creemos en el deporte como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de nuestros chicos. Siempre es un placer acompañar a las instituciones que impulsan estas propuestas”. Por su parte, la presidenta del club, Claudia D’Ambrosio, valoró la convocatoria y el impacto del campus.

“Tiene una gran relevancia no solo para nuestros chicos, sino también para toda la comunidad, ya que se ha abierto a participantes de otras localidades”, señaló. En ese sentido, adelantó la intención de repetir la experiencia: “La idea es poder realizar este campus nuevamente en unos meses para ampliar la participación y que más chicos puedan acceder”. D’Ambrosio también remarcó el lugar central que ocupa el básquet en la institución: “Es una disciplina insignia del club.

Este año tenemos el objetivo de seguir creciendo con nuestra primera división, sin dejar de lado el desarrollo de otras actividades como fútbol, hockey, gimnasia artística y natación”. El profesor Germán Juárez, impulsor del campus, manifestó su satisfacción por la concreción del evento. “Es una felicidad enorme poder vivir este campus durante tres días con profesionales de excelencia.

Contamos con un seleccionador nacional, un campeón de Liga Nacional, kinesiólogos y licenciados en educación física. Es una propuesta muy completa”, detalló. Juárez informó que participan 52 campistas y destacó el acompañamiento de las familias. “Decidimos cerrar los cupos para garantizar un trabajo ordenado y que cada chico realmente pueda aprovechar la experiencia”, explicó.

Finalmente, agradeció el respaldo institucional y privado: “A la Municipalidad, al intendente, a las autoridades, a las empresas, a los disertantes y, sobre todo, a las familias que hacen posible este tipo de actividades”.