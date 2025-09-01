EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Con charlas, talleres y publicaciones, la UNPA participará de la edición 36 de la Feria del Libro en Caleta Olivia

Compartir

La Unidad Académica Caleta Olivia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral será parte activa de la 36° Feria del Libro de Caleta Olivia, con una amplia agenda de actividades que se desarrollarán en el Centro Municipal de Educación por el Arte (CeMEPA) entre el jueves 4 y el sábado 6 de septiembre, con propuestas orientadas a la accesibilidad comunicacional, la literatura, la educación y la cultura patagónica.

La participación universitaria comenzará el jueves 4 de septiembre a las 19 horas, con el taller “Redes Socia-Bles: herramientas de accesibilidad comunicacional para que tus posteos sean inclusivos”, a cargo de la Esp. Nadia Ksybala y Facundo Pereztoro.

Esta propuesta busca promover la creación de contenidos accesibles en redes sociales como una estrategia para garantizar el derecho a la comunicación de las personas con discapacidad. La premisa central es que la tecnología y las redes pueden convertirse en herramientas de exclusión si no contemplan criterios de accesibilidad. El taller apunta a generar un cambio significativo en la forma en que se produce y circula información en entornos digitales.

La participación continuará el viernes 5 de septiembre a las 18 horas, con la presentación del libro “Educación de plataformas: Sociedad postmedia y pedagogías por venir”, de Silvia Grinberg y Julieta Armella. La exposición estará a cargo del Dr. Lucas Bang, quien abordará las principales líneas del texto en torno a las transformaciones educativas en contextos mediados por plataformas digitales, y los desafíos que implican para el pensamiento pedagógico contemporáneo.

El sábado 6 de septiembre por la mañana, entre las 10 y las 13 horas, el Prof. Daniel Aramburu llevará adelante la charla “Identidad, roles de género y estereotipos en la literatura infantil”, en la que se propone una revisitación crítica de los cuentos maravillosos de tradición oral. A través de la lectura y la escritura, se invitará a repensar las representaciones tradicionales sobre género e identidad, y a construir nuevos relatos desde una perspectiva actual, diversa e inclusiva.

Finalmente, ese mismo sábado a las 18 horas, la Esp. Natalia Soria presentará el taller literario “Personajes centrales en letras de canciones de Hugo Giménez Agüero. Esta propuesta invita a sumergirse en el universo poético del cantautor patagónico para reflexionar sobre la construcción de personajes como eje narrativo. El objetivo es generar un espacio de lectura y escritura creativa, vinculado al contexto social y cultural de la región, y a la obra del artista como patrimonio simbólico del sur argentino

Amplio operativo de la DDI Pico Truncado en investigación por homicidio

Molina y Lanesan se reunieron con vecinos por la problemática habitacional de El Chaltén

Educación y la Municipalidad de Pico Truncado firmaron un acuerdo estratégico para impulsar Prácticas Profesionalizantes

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas