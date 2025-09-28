Con amplia participación, Santa Cruz vivió una intensa segunda jornada en la FIT 2025

La provincia continúa posicionándose como uno de los principales destinos dentro del circuito nacional e internacional. El stand santacruceño volvió a ser uno de los más concurridos de la jornada, con fuerte interés del público y operadores turísticos.

La segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025 se desarrolló este domingo con un importante flujo de público, y Santa Cruz volvió a destacar con su stand institucional, que concentra las propuestas de múltiples localidades y prestadores turísticos de la provincia.

La comitiva provincial encabezada por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, junto al secretario de Estado de Turismo, Rubén Martínez, y la senadora Nacional, Natalia Gadano, acompañó a los expositores, quienes difundieron experiencias, atractivos naturales, productos turísticos, y propuestas vinculadas al turismo de naturaleza, cultura, gastronomía y servicios.

Durante la jornada se llevaron adelante presentaciones, acciones promocionales y recorridos por los diferentes sectores de la feria, donde la marca Santa Cruz, Patagonia se posiciona fuertemente entre agencias, operadores y visitantes de todo el país.

“Seguimos construyendo una provincia turística desde la articulación entre el Estado y los actores del sector privado, mostrando la diversidad que tiene nuestra provincia para ofrecer durante todo el año”, expresó la ministra de la Producción.

Además, las actividades interactivas y los espacios inmersivos del stand provincial captaron el interés de familias, jóvenes y turistas, consolidando al espacio de Santa Cruz como un punto de encuentro y atracción dentro del predio de La Rural.

La participación en la Feria Internacional del Turismo, forma parte de un trabajo articulado del Gobierno Provincial con el Consejo Federal de Inversiones, para fortalecer la actividad turística como motor de desarrollo económico y generación de empleo, apostando a una presencia activa en los principales escenarios nacionales e internacionales del sector.