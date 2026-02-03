Con amplia participación docente finalizó el Ofrecimiento Público de Cargos y Horas Cátedra en El Chaltén

El Consejo Provincial de Educación llevó a cabo el Ofrecimiento Público de Cargos y Horas Cátedra, correspondiente al Ciclo Lectivo 2026 – Período Especial, destinado a los niveles Inicial, Primario y Secundario, y sus modalidades, en la Escuela Primaria Provincial N° 59 de la localidad de El Chaltén.

Al respecto, la vocal por el Ejecutivo ante el CPE en la Junta de Clasificación Secundaria, Carolina Belmonte, señaló que la jornada se desarrolló “con total normalidad y con una importante presencia de docentes que aspiraban a tomar cargos y horas”.

Asimismo, indicó que se ofrecieron cargos base y doble cargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos para la cobertura de cargos y horas cátedra, garantizando la transparencia y el orden administrativo del sistema educativo, en una instancia previa al inicio del ciclo lectivo, previsto para el 5 de febrero en la localidad.

En cuanto al detalle de las coberturas, precisó que en el Nivel Inicial se ofrecieron cinco cargos, de los cuales se cubrieron cuatro; mientras que, en el Nivel Primario, de siete cargos disponibles, se tomaron cinco. En el Nivel Secundario, se ofrecieron un total de 137 horas cátedra, de las cuales se cubrieron 61.

Respecto de las modalidades, Belmonte indicó que en EPJAS Primaria se ofrecieron ocho horas cátedra y se cubrieron cuatro. En tanto, en Secundaria para Adultos, se tomó un cargo disponible, mientras que las doce horas cátedra ofrecidas no fueron cubiertas. Todo lo que no pudo cubrirse pasará a la Comisión de Ofrecimientos, conforme a la normativa vigente.

Finalmente, la vocal sostuvo que esta instancia forma parte de las acciones de planificación y organización del próximo ciclo lectivo, con el objetivo de asegurar el normal inicio de clases y fortalecer el funcionamiento del sistema educativo en toda la provincia.