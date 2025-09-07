Con 40 escuelas de toda la provincia, comenzó el Gallegos Baila 2025 con seminarios y la presentación oficial encabezada por el intendente Pablo Grasso.

Con la participación de reconocidas figuras de la danza y la presencia de decenas de escuelas locales, se puso en marcha una nueva edición del Gallegos Baila, el evento de danza más importante de la región, con 40 escuelas de toda Santa Cruz.

La presentación oficial fue encabezada por el intendente Pablo Grasso, quien agradeció a todas las instituciones y participantes que forman parte del certamen.

“Sigamos trabajando para tener más baile, cultura y participación. Disfruten mucho de esta actividad y muestren de qué está hecha la Patagonia con estos grandes equipos hoy presentes”, expresó el jefe comunal.

La apertura se realizó con dos seminarios gratuitos: el de Danzas Árabes, dictado por la reconocida bellydancer Aaliah, y el de Danza Contemporánea, a cargo de Soledad Bayona, quien regresó a la ciudad luego de haber integrado el jurado en la edición anterior.

El Gallegos Baila 2025 contará con un jurado de lujo integrado por Aaliah, Valu Toranzo y Soledad Bayona. Además, se entregarán más de $5.700.000 en premios a los ganadores de las distintas categorías.

Las competencias se desarrollan este sábado y domingo en el Atlético Boxing Club (Provincias Unidas 106), con entrada libre y gratuita.

La Municipalidad de Río Gallegos invita a toda la comunidad a acercarse para disfrutar de un espectáculo que combina talento, formación y competencia en un mismo espacio.

Cronograma oficial

📍 Sábado 6 de septiembre – Atlético Boxing Club

09:30 hs: Acreditación de profesores (firma de reglamento y chequeo de música)

10:00 a 11:30 hs: Seminario de Danzas Árabes con Aaliah

12:00 a 13:30 hs: Seminario de Contemporáneo con Soledad Bayona

15:00 hs: Apertura del certamen y entrega de plaquetas a todas las escuelas

22:30 hs: Finalización del certamen

23:00 hs: Premiación (entrega de placas de 1º, 2º y 3º puesto)

📍 Domingo 7 de septiembre – Atlético Boxing Club

09:00 a 10:30 hs: Seminario de Urbano con Valu Toranzo

12:00 hs: Apertura del segundo día del certamen

20:00 hs: Finalización del certamen

20:30 hs: Entrega de medallas a todas las escuelas

21:00 hs: Premiación (entrega de placas de 1º, 2º y 3º puesto)

22:30 hs: Entrega de los premios especiales