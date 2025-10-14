Con 18 millones en premios, el Municipio presentó la cuarta edición del concurso “Reciclá y Viajá”.

Con la presencia del intendente Pablo Grasso, la Municipalidad de Río Gallegos realizó este lunes el lanzamiento oficial de la cuarta edición del concurso “Reciclá y Viajá”, una iniciativa que busca promover la conciencia ambiental entre los jóvenes de la ciudad. El acto se desarrolló con la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, gremiales y organizaciones sociales.

El programa, que ya cuenta con tres exitosas ediciones previas, está destinado a estudiantes de 7º grado de primaria y 5º y 6º año del nivel secundario, quienes podrán participar mediante acciones vinculadas al reciclaje y la reducción de residuos. Durante la presentación se destacó que el objetivo del concurso es fomentar hábitos responsables en torno al manejo de los residuos sólidos urbanos, impulsando la participación de la comunidad educativa y alentando a los jóvenes a convertirse en promotores de cambios positivos en sus hogares, instituciones y barrios.

Este año, el certamen entregará una suma total de 18 millones de pesos en premios, distribuidos de la siguiente manera: 4, 3 y 2 millones de pesos para los tres primeros lugares del nivel primario, y la misma escala para los ganadores del nivel secundario. De esta forma, además de incentivar el compromiso ambiental, se busca reconocer el esfuerzo y la creatividad de las instituciones participantes. Acompañaron al intendente Grasso la secretaria de Construcción y Ordenamiento Territorial, Natalia Quiroz, y la secretaria de Producción, Comercio e Industria, Moira Lanesan. Asimismo, participaron el diputado Eloy Echazú y la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Kamu, junto a demás autoridades comunales. Además, se encontraba presente el director de Gestión Ambiental de Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, Ezequiel Acevedo, representantes y trabajadores de la empresa Nueva Santa Cruz.

Durante el encuentro se proyectó un video institucional que repasó la trayectoria del concurso y su impacto en ediciones anteriores. Asimismo, se anunció que las inscripciones estarán abiertas a partir de mañana en dos puntos de la ciudad: en la Secretaría de Construcción y Ordenamiento Territorial, en Paseo de los Arrieros N.º 1872, y en la Casa de la Juventud, ubicada en Almirante Brown y Elcano, en el horario de 10 a 14 horas. A su tiempo, Natalia Quiroz resaltó la vigencia del programa y señaló que desde el Municipio se toman muchas acciones para la limpieza y cuidado de la ciudad.

“Ustedes ya saben que erradicamos mini basurales, que hacemos recolección, que tenemos a la gente de Saneamiento y de la Agencia Ambiental realizando tareas en la ciudad, en los barrios, y en las reservas naturales”, destacó. Para cerrar, el intendente Pablo Grasso resaltó firmemente el trabajo conjunto entre el municipio, las escuelas y las organizaciones sociales, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de seguir articulando para construir una ciudad más limpia, ordenada y sostenible.