Comunicado oficial del escrutinio definitivo del acto eleccionario

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Junta Electoral Provincial, informa que el escrutinio definitivo correspondiente al acto eleccionario realizado el sábado 8 de noviembre del corriente, con la finalidad de renovar Tres (3) MIEMBROS ELECTOS para la Junta de Disciplina, consagró por la mayoría a la Lista N° 7 “Multicolor” y por la minoría, la Lista N° 2 LILA.

Comicios por Zona:

Zona Sur: Lila: 2190 / Multicolor: 1749

Zona Centro: Lila: 300 / Multicolor: 460

Zona Norte: Lila: 1465 / Multicolor: 1973

Totales:

Lista Lila: 3955 votos

Lista Multicolor: 4182 votos

Total de votos escrutados: 8137

Total de electores en el padrón: 11531

Porcentaje de votantes: 71%

Porcentaje Provincial:

Lila: 48,61%

Multicolor: 51,39%

La secretaria Electoral Provincial, Silvina Toledo, mencionó que el 9 de marzo de 2026, se efectivizará la toma de posesión de los tres cargos electos de la Junta de Disciplina, dependiente de este Consejo Provincial de Educación. Por la mayoría, lo harán los dos primeros candidatos de la Lista N° 7 MULTICOLOR, los profesores: Nacimiento Mónica Beatriz y Gauna Karina Laura, y por la minoría, el primer candidato de la Lista N° 2 color Lila, el profesor Taboada Eberto Dino.