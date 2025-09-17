La Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz prioriza tu derecho a la información: así funciona la cobertura de medicación ambulatoria en toda la provincia.



En primer lugar, la provisión se efectúa mediante convenios con farmacias habilitadas en todo el territorio provincial. Hoy, 67 farmacias integran la red de dispensación y garantizaron el 100% de los medicamentos autorizados durante 2025.



Esta red asegura la libre elección de farmacia y la posibilidad de optar entre distintas presentaciones comerciales de un mismo principio activo. La cobertura se extiende, además, a farmacias de referencia en la [Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Córdoba y Comodoro Rivadavia, para la continuidad de tratamientos en casos de derivación.



Para dimensionar la cobertura: 61.752 afiliados (el 50% del padrón) solicitaron acceso a medicación ambulatoria en lo que va de 2025, y todas las solicitudes fueron cubiertas por la obra social. El alcance incluye medicación ambulatoria de uso regular, fármacos contemplados en planes especiales y medicación sujeta a autorización previa de Auditoría Médica, conforme protocolos técnicos vigentes.



La dispensación se realiza con valores fijados por la industria farmacéutica, de acceso público en Kairos (https://arg.kairosweb.com/) y AlfaBeta (https://www.alfabeta.net/home/).



La Caja de Servicios Sociales es patrimonio de sus afiliados y su derecho a la información debe resguardarse frente a toda especulación; por ello, es esencial no reproducir versiones sin sustento en fuentes verificables. Cada recurso administrado se concibe como patrimonio colectivo, y se protege con la firmeza que exige sostener un sistema solidario de salud.