Comunicado: convocatoria a prestadores y agentes financiadores de Salud

El Ministerio de Salud y Ambiente reitera e insta a los agentes financiadores de salud a comunicarse con el área de Convenios de esta cartera, a fin de concretar la firma del nuevo Convenio marco de prestaciones, el cual entrará en vigencia el 1° de Marzo.

La suscripción del Convenio constituye requisito excluyente para la continuidad operativa y administrativa con la red hospitalaria pública provincial.

De no haber recibido la información correspondiente deberán comunicarse y solicitarla vía mail a la dirección convenios.ministeriodesalud@gmail.com