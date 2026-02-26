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Comunicado: convocatoria a prestadores y agentes financiadores de Salud

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El Ministerio de Salud y Ambiente reitera e insta a los agentes financiadores de salud a comunicarse con el área de Convenios de esta cartera, a fin de concretar la firma del nuevo Convenio marco de prestaciones, el cual entrará en vigencia el 1° de Marzo.

La suscripción del Convenio constituye requisito excluyente para la continuidad operativa y administrativa con la red hospitalaria pública provincial.

 De no haber recibido la información correspondiente deberán comunicarse y solicitarla vía mail a la dirección convenios.ministeriodesalud@gmail.com

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