“Comunalidad” inaugura mañana en el Centro Cultural Santa Cruz con 15 artistas sub30

La Secretaría de Estado de Cultura invita a la inauguración de la muestra colectiva “Comunalidad: Prácticas Decoloniales”, el viernes 3 de octubre a las 20:30, en la Sala Fundación Banco Santa Cruz del Centro Cultural Santa Cruz, ubicado en Ramón y Cajal N° 51, de Río Gallegos.



La exposición, curada por Patricia Viel, reúne obras de 15 jóvenes artistas de Santa Cruz que exploran formas de creación desde lo colectivo, lo sensible y lo territorial. Las prácticas presentadas desafían los modelos tradicionales y proponen un arte vinculado al entorno, la identidad y las urgencias sociales.



El evento -que cuenta con el apoyo de la Fundación Banco Santa Cruz- se enmarca en el programa Pulso Creativo, política cultural estratégica que forma, acompaña y visibiliza a las juventudes como protagonistas de la cultura contemporánea.



El programa articula formación, producción y circulación de saberes culturales, integrando disciplinas emergentes como XR, audiovisual y diseño, junto a oficios patrimoniales como la artesanía, la narrativa y la producción artística identitaria.



Pulso Creativo garantiza inclusión de mujeres, disidencias y jóvenes de todas las localidades de la provincia, con impacto directo en educación, salud y empleabilidad. Es una apuesta por las juventudes como productoras de cultura, vínculos y futuro.



Con curaduría de Patricia Viel, los artistas son: Azul Devinchente, Briza Gómez, Camila Herrera, Camila Soto, Damián Cardozo, Gabe Macede, Juan Infante, Joel Lenis Elías, Malena Báez, Malena Ruiz, Mariano Molina, Melina Monzón, Nazarena Almonacid, Nazarena Méndez Téllez, Sol Lalanne.