Comuna de Cañadón Seco continúa ejecutando obras en instituciones educativas

Conforme al convenio firmado con el Consejo Provincial de Educación, la Comisión de Fomento de Cañadón Seco continúa llevando adelante obras planificadas en edificios escolares de esa localidad.

El fin de semana se llevó a cabo el cambio de la puerta de ingreso principal al Colegio Secundario Nº 33 “Pioneros del Cañadón”, a solicitud de la directora del establecimiento, Silvina Blum.



Paralelamente se está pintando la fachada de ese edificio que es compartido con el de la Escuela Primaria Nº 23 “26 de Junio”, a la cual también se colocaron las letras y el escudo que la identifican a requerimiento de su director, Miguel Purulla.



“Estas tareas se enmarcan en el trabajo articulado entre la Comisión de Fomento y el Consejo Provincial de Educación, reafirmando una vez más el compromiso de invertir en infraestructura escolar” se indica en el informe dado a conocer por la comuna.

En el jardín de infantes N 12 se están llevando a cabo pintura de fachada, colocación de vidrios rotos y se continuará con la colocación de baldosas antigolpes en la totalidad del ingreso.



Vale recordar que las obras de mantenimiento y refacciones fueron licitadas por la comuna con fondos aportados por el CPE, tras el convenio rubricado el 29 de mayo por un monto de 25 millones de pesos.

Previamente, los directivos de los establecimientos educativos aprobaron el proyecto elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento.