Compromiso Interinstitucional: Inició la Fase Práctica y Decisiva del Curso de Retroexcavadora en Río Gallegos

El Gobierno de Santa Cruz, a través de sus entes Distrigas S.A. y Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), llevó adelante el inicio de la Fase de Prácticas correspondiente a la segunda parte del “Curso de Retroexcavadora”, enfocada en la capacitación de calidad de operadores de maquinaria pesada.

La jornada en el CCEM (Av. Sureda 99) comenzó con un repaso intensivo dirigido exclusivamente a los participantes que aprobaron la etapa evaluativa teórica, reforzando los conceptos clave antes de la etapa operativa.

Inicio de las Prácticas: Énfasis en la Calificación

La Fase de Prácticas, que se puso en marcha a las 14:00 horas, estuvo reservada únicamente para el grupo de alumnos que demostró un conocimiento sólido. Esta selectividad en el proceso formativo subraya el compromiso de las entidades organizadoras con la excelencia y la seguridad.

El evento contó con la participación de referentes institucionales, entre ellos Maximiliano Gómez de Distrigas S.A., quien destacó el esfuerzo conjunto para llevar adelante la capacitación:

“El filtro evaluativo es fundamental para asegurar la calidad de los operadores que certificamos. Queremos agradecer a todos los presentes por la paciencia y la dedicación. Nuestro profundo reconocimiento a Servicios Públicos por el apoyo y la colaboración de siempre, y a Vialidad Provincial (AGVP) por el compromiso constante con nuestros instructores y la invaluable ayuda de sus autoridades, tanto de Julio Bujer como de Daniel Loncon, que nos colaboran siempre”, expresó Gómez.

Este programa conjunto asegura que los nuevos operadores cuenten con la capacitación integral requerida para responder a las demandas del mercado laboral y del sector de obras públicas e infraestructura de la provincia.

Próximamente, Nuevo Curso Especializado:

Se recuerda el anuncio de la próxima Capacitación en Inspección y Mantenimiento Preventivo de Retroexcavadora. La fecha de este nuevo módulo será informada a través de los canales oficiales del Gobierno de Santa Cruz.