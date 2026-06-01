Compras Comunitarias: Bases realizó su primera compra junto a vecinos y vecinas

Con una convocatoria que agotó los cupos disponibles en pocas horas, la agrupación Bases concretó este sábado la primera compra comunitaria de alimentos y productos de limpieza.

La iniciativa busca que vecinos y vecinas de Caleta Olivia puedan organizarse para comprar más barato en un contexto marcado por la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.

Desde la organización adelantaron que próximamente se anunciará una segunda compra colectiva que incorporará nuevos productos. En un contexto económico cada vez más difícil, la organización comunitaria aparece como una herramienta para enfrentar el aumento constante de los precios.

Este sábado, la agrupación Bases llevó adelante la entrega correspondiente a la primera compra solidaria de productos de almacén y limpieza, una iniciativa que reunió a decenas de vecinos y vecinas de Caleta Olivia.

La propuesta no consiste en la entrega de bolsones alimentarios ni en la distribución de mercadería gratuita. Por el contrario, se trata de una modalidad de compra colectiva que permite acceder a productos a precios más bajos mediante la adquisición conjunta y al por mayor.

Los participantes se inscriben previamente, realizan una reserva inicial y luego completan el pago al momento de retirar los productos. De esta manera, la organización logra reunir grandes volúmenes de compra y trasladar ese beneficio directamente a las familias.La respuesta de la comunidad superó las expectativas.

El cupo previsto para esta primera experiencia se completó durante el primer día de inscripción.Carlos Aparicio, referente de Bases, destacó que la iniciativa busca construir respuestas colectivas ante las dificultades económicas que atraviesa la comunidad. “No creemos que la salida sea individual. Frente a una situación económica que golpea cada vez más fuerte a las familias, tenemos que organizarnos y encontrar herramientas que nos permitan cuidar el bolsillo entre todos. Nadie se salva solo, y estas compras junto a las y los vecinos son una muestra”, expresó.

Desde la agrupación remarcaron que el objetivo es sostener la propuesta en el tiempo e incorporar nuevos productos en próximas ediciones. Además de artículos de almacén y limpieza, ya se trabaja para ampliar la oferta y alcanzar a más vecinos y vecinas de la ciudad.

En los próximos días, Bases anunciará una nueva compra comunitaria a través de su Facebook UB Bases. Allí se darán a conocer la modalidad de inscripción y los canales de contacto para quienes deseen sumarse.“Creemos que frente al ajuste y la pérdida del poder adquisitivo, la organización comunitaria vuelve a aparecer como una herramienta capaz de transformar una necesidad cotidiana en una respuesta colectiva”, cerró Aparicio.