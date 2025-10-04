COMISION DE FOMENTO DE CAÑADON SECO DIO A CONOCER CARTA ABIERTA CUESTIONANDO LA FALTA DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco, a través de su Dirección de Recursos Naturales y Salubridad y Sub dirección de Ambiente manifiesta con profunda preocupación y firmeza la grave situación generada por la INEXISTENTE actividad de remediación limitada al abandono de pozos hidrocarburíferos SIN LOS CORRESPONDIENTES TRATAMIENTOS DE LEY, y la consecuente contaminación ambiental en nuestra localidad.



Las imágenes y registros audiovisuales recientes dan cuenta de un derrame de hidrocarburos que avanza sobre caminos, suelos y vegetación autóctona, afectando también el agua subterránea. Este petróleo contiene un alto porcentaje de agua, lo que incrementa el riesgo de infiltración hacia las napas freáticas, comprometiendo un recurso vital para nuestra comunidad y los ecosistemas de la región.



Desde el retiro de YPF de la zona, no se realizaron las tareas de remediación necesarias ni se atendieron los pasivos ambientales dejados por décadas de explotación. Hoy, ante la falta de definición sobre las empresas que se harán cargo de las áreas y sus recursos técnicos, la situación se agrava frente a incidentes recurrentes, por lo cual denunciamos con firmeza la INEXISTENTE actividad de remediación y la desidia de las autoridades de control ambiental, que no han actuado con determinación para exigir medidas preventivas ni de reparación.

Reclamos:

Que YPF y las empresas operadoras asuman responsabilidad plena y a largo plazo en la remediación ambiental.

Que se implemente un plan inmediato de saneamiento de suelos, aguas y vegetación afectada.

Que se garantice la transparencia en los informes ambientales y la participación de la comunidad en su seguimiento.

La comunidad de Cañadón Seco no permanecerá indiferente. Exigimos respeto por nuestra tierra, por el agua, por los animales y por la vida.