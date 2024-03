Comienza la Copa de Campeones de Futsal en Perito Moreno

Este jueves 28 de marzo será el inicio de la esperada Copa de Campeones de Futsal en Perito Moreno, un torneo provincial que se lleva a cabo anualmente durante la Semana Santa. Este evento busca determinar los representantes de Santa Cruz para la División de Honor 2024, la cual se celebrará este año en Misiones.

Los encuentros se llevarán a cabo en el Gimnasio Municipal de Perito Moreno, donde los equipos representantes de cada localidad se enfrentarán en una emocionante competencia. Los equipos participantes incluyen a Taller FC y La Gira de Perito Moreno, La Taberna y El Stud de Los Antiguos, Villarreal y Huracán 1° de Mayo de Las Heras, Nuevo EMFI y Malvinas de Pico Truncado, y Camioneros y Gregores de Caleta Olivia, así como El Pilar y La Camarilla de Puerto Deseado. Es importante destacar que el torneo regresa a la capital arqueológica después de su última edición en el año 2018.

La Reserva de Caleta Olivia, el equipo campeón de las últimas dos ediciones de la Copa, esta vez no participará, ya que tiene su plaza asegurada en la División de Honor, por haber participado el año pasado, obteniendo la cuarta posición en la máxima competencia nacional.

Además, la organización a cargo de AFUSA Perito Moreno ha presentado al cuerpo arbitral encabezado por Juan Carlos Cardozo de Las Heras como coordinador. Los árbitros serán Ricardo Ramírez de Perito Moreno, Matías Crespo de Caleta Olivia, Jorge Gauto de Puerto Deseado y Alan Baigorria de Pico Truncado. También se contará con la presencia de dos fiscalizadores de la Federación Santacruceña de Fútbol de Salón: Miguel Ascona de Perito Moreno y Zulema Rojas de Río Turbio.

En simultáneo, en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena se estará llevando a cabo la Copa de Campeones Sur, donde los mejores equipos de cada localidad en la parte más austral de la provincia competirán por el título.

A continuación, se detalla la programación de los partidos:

Jueves 28/03

12:00 – La Taberna (LA) vs Huracán (LH)

14:00 – Camioneros (CO) vs El Stud (LA)

16:00 – Malvinas (PT) vs Gregores (CO)

18:00 – Villarreal (LH) vs La Camarilla (PD)

20:00 – Taller FC (PM) vs Nuevo EMFI (PT)

22:00 – La Gira (PM) vs El Pilar (PD)

Viernes 29/03

10:00 – Huracán (LH) vs Camioneros (CO)

12:00 – Villarreal (LH) vs Gregores (CO)

14:00 – La Taberna (LA) vs El Stud (LA)

16:00 – Acto Inaugural

17:00 – La Camarilla (PD) vs Malvinas (PT)

19:00 – Taller FC (PM) vs El Pilar (PD)

21:00 – La Gira (PM) vs Nuevo EMFI (PT)

Sábado 30/03

12:00 – Camioneros (CO) vs La Taberna (LA)

14:00 – Huracán (LH) vs El Stud (LA)

16:00 – El Pilar (PD) vs Nuevo EMFI (PT)

18:00 – La Gira (PM) vs Taller FC (PM)

20:00 – Villarreal (LH) vs Malvinas (PT)

22:00 – La Camarilla (PD) vs Gregores (CO)