Comienza el torneo de fútbol femenino «Jorgelina Gallegos»

El encuentro es organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, con el objetivo de continuar promoviendo el deporte y reconocer a una referente de la disciplina en la ciudad, en el marco del mes de la Mujer.

La competencia comenzará este martes 17 de marzo a las 19:00 horas y se desarrollará durante esta semana y la próxima en el playón deportivo de la Unión Vecinal del barrio Vista Hermosa.

En este marco, el supervisor de Relaciones Institucionales, Néstor Vivar, invitó a la comunidad a participar y acompañar la iniciativa que ya cuenta con ocho equipos inscriptos para protagonizar un espacio de encuentro, reconocimiento y fortalecimiento del fútbol femenino local.

Finalmente, subrayó que la propuesta busca “destacar a Jorgelina, que lleva muchos años trabajando en el fútbol femenino, y también visibilizar a todos los equipos femeninos que hay en la localidad. En este mes queremos homenajearlas, darles el espacio y que puedan disfrutar de este torneo”.