Comienza el Primavera Fest 2025: Tres días de shows en vivo, desfile y freestyle en Río Gallegos

Organizado por la Municipalidad de Río Gallegos, a partir del viernes 19 de septiembre, la ciudad de Río Gallegos se llena de color y alegría para dar inicio al Primavera Fest 2025, una celebración de tres días que combina música, desfile y competiciones de freestyle. El evento, que se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre, tendrá lugar en La Rural, el Boxing Club y la Av. Kirchner, con entrada libre y gratuita.

El Primavera Fest comienza hoy con una jornada de shows en vivo y Patio Patagónico a partir de las 19 horas en La Rural, que abrirá sus puertas para recibir a las bandas: Falso Positivo, Delorean Project, Cumbia Perro, Tropicumbia y La Banda del Negro.

Las actividades continuarán el sábado 20 de septiembre con una nueva jornada de bandas en La Rural. El escenario vibrará con las presentaciones de Todos contra Yoko, Canto Bar, LBM, Maca Alvez y La Farra. Ese mismo día, a las 21:00 hs, se realizará el tradicional Desfile de la Primavera que recorrerá la Avenida Kirchner desde Mendoza hasta 25 de Mayo, con carrozas, carros alegóricos, murgas y comparsas. Por la tarde, a partir de las 18:00 hs, la acción se trasladará al Boxing Club, para los amantes del freestyle, con la competencia FMS Rookies.

El cierre del festival, el domingo 21 de septiembre, incluirá una jornada de música en vivo en La Rural a partir de las 17:00 hs con la participación de DJ Julián y DJ Alexis. Además, en el Boxing Club, a partir de las 18:00 hs, se disputará la jornada 1 de FMS Argentina 2025.