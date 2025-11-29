Comercio articula con La Anónima criterios para las propuestas de fin de año

El secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich, mantuvo un encuentro de trabajo con Marcos López Delpero, gerente regional de La Anónima, en el marco de las mesas de diálogo que la cartera comercial viene desarrollando junto a cámaras y representantes del sector comercial y gastronómico de cara a las fiestas de fin de año.

Durante la reunión se analizaron las propuestas navideñas, los combos para las fiestas, criterios de precios, productos incluidos y alternativas para garantizar opciones accesibles para las familias santacruceñas. Además, se compartió el estado de situación del sector y los lineamientos que la secretaría viene consensuando con diferentes actores para acompañar el movimiento comercial en esta temporada.

Al respecto, Lunzevich destacó el sentido de estas acciones, y remarcó que “estamos articulando con todos los actores del sector para que las fiestas encuentren a los comercios con propuestas claras, accesibles y acordadas. Nuestro objetivo es coordinar esfuerzos y sostener precios razonables para los consumidores”.

Estas mesas forman parte de un esquema de trabajo que el Gobierno Provincial, a través de la secretaría de Estado de Comercio viene sosteniendo con cámaras, supermercados y referentes gastronómicos para ordenar criterios, anticipar la demanda y acompañar la actividad comercial en un período clave del año.