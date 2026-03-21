Comenzó Viva Barrio en Caleta Olivia con servicios y propuestas para toda la familia

El programa provincial Viva Barrio ya se encuentra en marcha en Caleta Olivia, donde este viernes inició una jornada integral en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, acercando múltiples servicios, asesoramiento y actividades recreativas a los vecinos de la zona norte.

Esta propuesta territorial impulsada por el gobernador Claudio Vidal, que acerca el Estado a cada comunidad de Santa Cruz, se desarrolla de 17 a 22 horas, y reúne a distintos organismos con el objetivo de facilitar el acceso a trámites y prestaciones esenciales.

Con una amplia convocatoria, los vecinos y vecinas de la localidad se acercaron a minutos de la apertura para apostarse en los diferentes stands para hacer trámites y consultas.

Trabajo Articulado

Cabe destacar que se realizó una articulación con el municipio local a cargo de Pablo Carrizo por lo cual tanto los organismos provinciales como municipales desplegaron todas sus propuestas.

Entre los principales servicios, se destacan los operativos de salud con vacunación, controles médicos, testeos rápidos y entrega de certificados escolares.

Además, los vecinos pueden realizar gestiones vinculadas al Registro Civil, asesorarse sobre el boleto estudiantil, acceder a información previsional y recibir atención por parte de organismos como Servicios Públicos, Distrigas y el área de Trabajo.

Integrando a toda la familia

El evento también ofrece espacios recreativos para toda la familia, con juegos, actividades lúdicas, emprendedores y propuestas culturales, promoviendo un ámbito de encuentro comunitario.

Viva Barrio continuará este domingo en Puerto Deseado, consolidando una iniciativa que busca acercar el Estado a los vecinos y fortalecer el vínculo con la comunidad en toda la provincia.