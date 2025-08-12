Comenzó un nuevo ciclo de capacitación en Lengua de Señas para el personal de Desarrollo Social

En el marco de las políticas de inclusión y accesibilidad, se puso en marcha la segunda edición del taller de Lengua de Señas Argentina destinado a trabajadores de la cartera Social provincial.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, inició una nueva edición del taller de Lengua de Señas Argentina (LSA). La jornada se realizó en la sala de situación del organismo, y está dirigida al personal del ministerio y es impulsada por la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad.

La apertura contó con la participación del secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, junto a la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa; quienes acompañaron al nuevo grupo de agentes que se capacitarán durante ocho encuentros los días miércoles.

En este sentido, Ulloa explicó que “esta formación busca mejorar la atención a personas sordas que diariamente asisten a la sede central y a los distintos dispositivos del ministerio”. Las clases están a cargo de las profesionales Mirta Ester Delgado y Andrea Franco, quienes cuentan con experiencia en la enseñanza de LSA.

Finalmente, la funcionaria destacó el compromiso del gobernador Claudio Vidal y de la ministra Luisa Cárdenas, con la construcción de una provincia más justa e inclusiva, impulsando una gestión cercana a la comunidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y una atención integral para todas y todos los santacruceños.