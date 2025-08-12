EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Comenzó un nuevo ciclo de capacitación en Lengua de Señas para el personal de Desarrollo Social

Compartir

En el marco de las políticas de inclusión y accesibilidad, se puso en marcha la segunda edición del taller de Lengua de Señas Argentina destinado a trabajadores de la cartera Social provincial.

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, inició una nueva edición del taller de Lengua de Señas Argentina (LSA). La jornada se realizó en la sala de situación del organismo, y está dirigida al personal del ministerio y es impulsada por la Subsecretaría de Políticas para Personas con Discapacidad.

La apertura contó con la participación del secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga, junto a la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa; quienes acompañaron al nuevo grupo de agentes que se capacitarán durante ocho encuentros los días miércoles.

En este sentido, Ulloa explicó que “esta formación busca mejorar la atención a personas sordas que diariamente asisten a la sede central y a los distintos dispositivos del ministerio”. Las clases están a cargo de las profesionales Mirta Ester Delgado y Andrea Franco, quienes cuentan con experiencia en la enseñanza de LSA.

Finalmente, la funcionaria destacó el compromiso del gobernador Claudio Vidal y de la ministra Luisa Cárdenas, con la construcción de una provincia más justa e inclusiva, impulsando una gestión cercana a la comunidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y una atención integral para todas y todos los santacruceños.

Los proyectos mineros más importantes de Santa Cruz, no están alcanzados en la quita de retenciones a las exportaciones

El Municipio renovó el convenio de pasantías con el Colegio N° 6

"Organizarnos para transformar": Realizaron un encuentro de Centros de Estudiantes en Caleta Olivia

También

Siguenos:

Facebook Twitter Youtube Instagram
Facebook Twitter Youtube Instagram

Todos Los Derechos Reservados © 2024 Voces y Apuntes | Diseñado por ONNO ideas