Comenzó la primera edición de la Expo Femink en el Centro Cultural

El evento se lleva adelante en el SUM del Centro Cultural con entrada libre y gratuita, reuniendo a tatuadoras, emprendedoras y propuestas culturales para toda la familia.

Este sábado dio inicio la primera edición de la Expo Femink en el SUM del Centro Cultural de Caleta Olivia, una propuesta que reúne a artistas del tatuaje, piercings, emprendedoras y stands gastronómicos, generando un espacio de encuentro para la comunidad y los amantes de esta expresión artística.

La actividad se desarrolla durante los días 7 y 8 de marzo, en el horario de 12:00 a 21:00 horas, con entrada libre y gratuita, e invita a vecinos y vecinas a acercarse para conocer el trabajo de las artistas participantes e incluso tatuarse durante la jornada.

En este contexto, Carolina Assi, una de las organizadoras del evento, comentó que durante la mañana comenzaron a llegar las participantes provenientes de distintas localidades de la región. “Ya comenzamos hoy a las 12 del mediodía con la expo. Durante la mañana fueron llegando las chicas que vienen de distintas ciudades, como Comodoro Rivadavia, Pico Truncado, Puerto Deseado y Sarmiento, además de las artistas de Caleta Olivia”, explicó.

La propuesta reúne alrededor de 25 stands, entre tatuadoras, piercings, emprendedoras y puestos gastronómicos. En total participan entre 15 y 16 artistas del tatuaje y body piercing, quienes ofrecen su trabajo en el lugar. Asimismo, la expo cuenta con diferentes espacios pensados para el público que se acerque durante ambas jornadas, incluyendo un sector artístico para niños con talleres de dibujo, permitiendo que las familias puedan disfrutar del evento.

“También contamos con un sector de arte para los chicos, donde pueden participar de talleres de dibujo mientras los adultos recorren la expo o se realizan un tatuaje”, agregó Assi.

La jornada también incluye stands gastronómicos y emprendedores, donde se ofrecen productos de elaboración propia y propuestas artesanales.

Finalmente, desde la organización destacaron que esta iniciativa surge a partir de un trabajo conjunto con la secretaría de Cultura, Deportes y Juventud de la Municipalidad de Caleta Olivia, que brindó el acompañamiento necesario para la realización de la actividad. “La idea es que esta sea la primera edición y que podamos seguir realizando más en el futuro, sumando cada vez más artistas y propuestas”, concluyó Assi.