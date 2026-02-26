Comenzó la instalación de una garita de pasajeros en la Zona de Chacras

Desde la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa iniciaron las tareas para dejar instalada una garita en cercanías a la Unión Vecinal de la Zona de Chacras.

La titular del área, licenciada Andrea Bayón detalló: “Venimos trabajando desde el año pasado con las uniones vecinales y en la zona de chacras a cargo de Silvana Quipildor nos manifestó esta solicitud de los vecinos, que hoy comenzamos a cumplir”.

La Secretaria destacó: ”Ante la cercanía de las bajas temperaturas es importante que los vecinos tenga un lugar donde resguardarse para tomar el colectivo”. Además comentó: “Se continuará con la instalación de la base de cemento y que es una planificación entre el Municipio, los vecinos y Urbano S.E y ya se hizo algo similar en el Barrio Nuevos Pobladores”.

Para finalizar Bayón indicó: “Es un trabajo de agentes municipales que se encargan de la restauración, para luego concretar el traslado, como se hizo hoy. Quiero agradecer a los que participaron para que sea posible, este año seguiremos trabajando mucho con las uniones vecinales.