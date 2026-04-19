Comenzó la “Feria Impulso” en el CIC Rotary 23 con gran participación de emprendedores y vecinos

La Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Caleta Olivia, puso en marcha este sábado 18 de abril una nueva edición de la Feria Impulso en las instalaciones del CIC Rotary 23, con la participación de emprendedores de diferentes rubros que ofrecieron productos, elaboraciones y propuestas locales, con el objetivo de fortalecer la economía social y generar espacios de comercialización para los vecinos.

Durante la jornada se registró una importante concurrencia de familias y vecinos, quienes recorrieron los stands, conocieron los emprendimientos presentes y acompañaron con sus compras a los feriantes locales.

La secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, destacó el acompañamiento de la comunidad: “Estamos muy contentos por la gran respuesta de los vecinos, que se acercaron a recorrer la feria y apoyar a nuestros emprendedores”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia de seguir generando estos espacios: “La Feria Impulso permite visibilizar el trabajo de muchas familias que producen y emprenden, además de brindar una alternativa para ofrecer sus productos en la comunidad”, señaló.

Desde el municipio indicaron que esta propuesta forma parte de las políticas públicas del intendente Pablo Carrizo, orientadas a acompañar el desarrollo local, promoviendo oportunidades para emprendedores y fortaleciendo los espacios comunitarios en distintos barrios de la ciudad.

Finalmente, Jwanczyk valoró el compromiso de quienes participaron: “Cada feria demuestra el esfuerzo y las ganas de crecer de nuestros emprendedores, por eso vamos a seguir acompañando estas iniciativas”, concluyó.