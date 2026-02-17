Comenzó la exploración con perforación en el Proyecto San Agustín

Fomicruz S.E. puso en marcha la campaña de perforación diamantina en el proyecto San Agustín, ubicado en el Macizo del Deseado, marcando un nuevo avance en el desarrollo de los recursos minerales de la provincia.

La actividad se lleva adelante con personal y equipamiento propio de la empresa estatal, y representa un paso concreto dentro de la política impulsada por el gobernador Claudio Vidal de fortalecer a FOMICRUZ, recuperar capacidades operativas y avanzar en la exploración de áreas estratégicas con participación directa del Estado.

En el lugar, la geóloga del equipo de exploración, Fernanda Pacheco, explicó que se trata de un proyecto propio y que esta etapa es el resultado de campañas previas de prospección que permitieron definir los targets para la búsqueda de oro y plata. Además, remarcó que es la primera de varias perforaciones previstas para el primer cuatrimestre del año.

Por su parte, el perforista a cargo, Pablo Percaz, confirmó que ya se iniciaron las tareas con diámetro HQ, con muy buena recuperación de testigos y un avance sostenido en los primeros metros, lo que permitirá obtener información clave del subsuelo.

El proyecto abarca cerca de 6.000 hectáreas altamente prospectivas y es interpretado como la parte superior de un sistema epitermal de gran escala, con evidencias de intensa actividad hidrotermal, estructuras vetiformes y anomalías geoquímicas asociadas a la mineralización.

Los estudios de superficie confirmaron la presencia de elementos guía y valores de oro que respaldan el modelo geológico y orientan esta etapa de perforación hacia las zonas de mayor potencial en profundidad.

De esta manera, el Gobierno de Santa Cruz avanza en una política minera que apunta a generar conocimiento geológico, agregar valor a los recursos provinciales y promover nuevas oportunidades de desarrollo y empleo para los santacruceños.