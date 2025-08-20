Comenzó la etapa provincial de futsal femenino de los Juegos Evita

Este martes comenzó en el gimnasio municipal Francisco “Pancho” Cerda la instancia provincial de futsal femenino de los Juegos Evita, con la participación de 12 localidades de Santa Cruz. El certamen definirá al equipo que representará a la provincia en la final nacional.

Los equipos están divididos en tres grupos de cuatro, donde clasifica el primero de cada zona y el mejor segundo a la instancia de semifinales, para posteriormente buscar el representante de la provincia de Santa Cruz en los Juegos Evita Nacionales que se disputarán en Mar del Plata.

La programación prevé seis partidos en la jornada inaugural y doce en la siguiente. Las definiciones se jugarán el jueves con semifinales, encuentro por el tercer puesto y final.

El coordinador provincial de futsal femenino de los Juegos Evita, Matías Alvarado, valoró el crecimiento de la disciplina: “Cada vez que toca estar delante de estos eventos es muy satisfactorio ver por ahí chicas jovencitas desarrollar la disciplina y el constante crecimiento que tiene es muy lindo”.