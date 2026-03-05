Comenzó la Escuela Municipal de Fútbol Femenino “Infanto Juvenil” en el Gimnasio “Chichiño” Ibáñez

La propuesta está destinada a niñas y adolescentes de 4 a 17 años. Las inscripciones continúan abiertas y aún hay cupos disponibles.

La Municipalidad de Caleta Olivia dio inicio a un nuevo ciclo de la Escuela Municipal de Fútbol Femenino “Infanto Juvenil” en el gimnasio “Chichiño” Ibáñez, ubicado en el barrio Gregores. La actividad está a cargo del profesor Daniel Mercado, acompañado por la profesora Pame Arispe.

El espacio está destinado a niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años, con el objetivo de fortalecer el desarrollo del fútbol femenino desde edades tempranas, promoviendo no solo el aprendizaje técnico sino también la socialización, el juego y el trabajo en equipo.

“Ya arrancamos las clases, contentos porque seguimos contando con este espacio tan importante para el desarrollo del proceso del fútbol femenino infantil”, expresó Mercado durante la apertura. Asimismo, explicó que en esta primera etapa se está trabajando en la adaptación al juego, la movilidad y la interacción entre las alumnas.

Las clases se organizan por categorías:

Lunes, miércoles y viernes: niñas de 4, 5, 6, 7 y 8 años.

Miércoles y viernes: niñas de 9, 10, 11 y 12 años.

Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:30 horas: adolescentes de 13 a 17 años.

Desde la coordinación informaron que las inscripciones continúan abiertas y que todavía hay cupos disponibles. Para formar parte de la escuela, las interesadas deben gestionar el carnet municipal en la administración del complejo deportivo y presentar una fotocopia del DNI a los profesores, quienes confeccionan un registro por categorías y edades, manteniendo además contacto permanente con las familias.

La propuesta forma parte de las políticas deportivas que impulsa el municipio, fomentando la inclusión, la igualdad de oportunidades y el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad.