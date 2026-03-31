Comenzó la cursada de la Licenciatura en Enfermería

La Unidad Académica Caleta Olivia dio inicio este lunes a la cursada de la Licenciatura en Enfermería, con el comienzo de actividades de la Comisión A en el Centro Cultural, en el marco de la primera cohorte de esta propuesta académica.

La jornada incluyó la presentación del equipo docente y contó con la participación del decano de la sede, Mg. Claudio Fernández, quien brindó la bienvenida a las y los estudiantes que inician este trayecto formativo.

Durante su intervención, Fernández destacó el carácter histórico de este inicio, señalando que se trata de la primera cohorte de la carrera, lo que convierte a sus estudiantes en protagonistas de un proceso largamente esperado por la comunidad. En ese sentido, remarcó que la puesta en marcha de la Licenciatura en Enfermería representa la concreción de un anhelo sostenido durante años, vinculado a la necesidad de fortalecer la formación de profesionales en el campo de la salud en la región.

Asimismo, el decano hizo hincapié en el compromiso que implica transitar una carrera universitaria, subrayando la dedicación, el tiempo y los esfuerzos personales que demanda, pero también el valor de asumir ese desafío desde una vocación orientada al cuidado de la salud y al servicio de la comunidad. En ese marco, alentó a las y los ingresantes a sostener sus trayectorias académicas con la perspectiva de convertirse en los primeros egresados de la carrera en los próximos años.

Desde el punto de vista institucional, la implementación de la Licenciatura en Enfermería constituye un paso significativo en la ampliación de la oferta académica de la Unidad Académica Caleta Olivia, en línea con su compromiso con el desarrollo regional y la formación de profesionales en áreas estratégicas.

En este proceso, se destaca el trabajo articulado con la Municipalidad de Caleta Olivia, que permitió avanzar en la concreción de esta propuesta formativa, fortaleciendo el vínculo entre la UNPA y el territorio, y generando nuevas oportunidades de acceso a la educación superior en el ámbito de la salud.

Las actividades continuarán con el inicio de la cursada de la Comisión B, previsto para el martes 31 de marzo a las 9 en el Centro Cultural local, dando continuidad a este nuevo ciclo académico.