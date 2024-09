Comenzó la 1° Convención regional educativa de perfeccionamiento académico y profesional

El evento, organizado por la senadora Natalia Gadano y el diputado José Luis Garrido, con acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia, fue formalmente inaugurado esta mañana y se extenderá hasta este 26 de septiembre, en el Complejo Deportivo Municipal “Ing. Knudsen”.

Con un total de 27 stands, la convención ofrece a la comunidad la posibilidad de conocer de manera gratuita, la variada oferta educativa de la provincia, así como programas de becas y otras alternativas de formación. Está dirigida a la comunidad en general, fomentando el acceso a espacios de capacitación y aprendizaje.

“Es fundamental poder llevarle a nuestros chicos la propuesta que Santa Cruz les está brindando, es un momento económico en el cual no todos podemos mandar a nuestros hijos a estudiar y eso no significa que no se pueda llegar a ser alguien en la vida”, resaltó la senadora Natalia Gadano tras el acto de inauguración.

Por su parte, el intendente Pablo Carrizo destacó la importancia de acompañar estos encuentros que representan un aporte significativo para la comunidad. “La idea es buscar todas las herramientas posibles en beneficio de nuestros jóvenes, de la gente que necesita trabajo, hay mucha demanda y estas son oportunidades que se brindan para poder facilitar eso”, indicó.

Asimismo, valoró el enfoque de los legisladores hacia la localidad, “Caleta Olivia siempre fue postergada por esos cargos nacionales que se olvidaban de las localidades, en este caso agradecemos por la presencia, no solo en el vínculo y el trabajo articulado, sino también en el territorio”, enfatizó.

Seguidamente el diputado José Luis Garrido, celebró la concreción de este proyecto que esperan trasladar a otros puntos de la provincia y agradeció la participación de las diferentes áreas e instituciones que sumaron sus propuestas, acercando incluso la posibilidad de realizar el Test Vocacional.

“Uno con los años comprende que no hay nada más lindo que poder trabajar de lo que le gusta, entonces poder buscar esa vocación y si la encuentra dentro de las alternativas que tiene en su propia localidad sería fantástico, en ese marco vamos a seguir trabajando, esperamos que esto sea en beneficio de todos los chicos”, precisó.

Tambien, la subsecretaria de Estrategia y Gestión Operativa del municipio, Andrea Bayón, destacó el compromiso de gestión en la formación profesional que en esta oportunidad se sumó a través de la supervisión de Formación Profesional, brindando información sobre las propuestas que impulsan.

Asimismo, mencionó que en el stand podrán acceder a información e inscripciones para participar de la 1° Hackatón regional vinculada a la Nasa, al cual tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en Comodoro Rivadavia, con trasladado a cargo del municipio local.

“Son dos días donde Comodoro Conocimiento nos invita, somos parte también de la organización y todos los interesados pueden interactuar resolviendo problemas que tienen que ver con la astronomía, aeronáutica y espacio”, concluyó la funcionaria.