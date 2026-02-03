Comenzó el último contingente de las Colonias de Vacaciones en siete gimnasios municipales de Río Gallegos

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Río Gallegos puso en marcha de manera simultánea el tercer contingente de las Colonias de Vacaciones de Verano, que se desarrolla en siete gimnasios municipales y cuenta con la participación de niños y niñas de entre 5 y 12 años.

Con el tradicional sketch de bienvenida y una serie de juegos recreativos, los chicos y chicas comenzaron a transitar el último tramo de esta propuesta estival. La iniciativa ofrece actividades lúdicas, deportivas y sociales, especialmente pensadas para el disfrute, la integración y el acompañamiento durante el receso de verano. Desde el gimnasio Benjamín Verón, la coordinadora Melisa Muñoz destacó el positivo inicio del nuevo contingente y el alto nivel de convocatoria. “Arrancamos bastante bien, con casi la misma cantidad de niños que el segundo contingente. Hoy tenemos 130 chicos”, señaló.

Asimismo, explicó que las actividades se organizan de manera rotativa entre el gimnasio y el CENIN, con propuestas adaptadas a las distintas edades. Muñoz detalló además la planificación semanal y subrayó la diversidad de actividades programadas. “Mañana comienzan con pileta; el miércoles tenemos organizada una salida al cuartel de bomberos; martes y jueves también hay pileta.

El jueves se realiza el alargue de jornada y el acantonamiento”, indicó. En ese sentido, resaltó el crecimiento sostenido de la colonia: “Es impresionante la cantidad de padres que se acercan a inscribir a sus hijos; todos los años la convocatoria crece mucho más”. Otro de los aspectos centrales de la propuesta es su carácter inclusivo. “Tenemos chicos con CUD; es una colonia inclusiva.

Nosotros no le cerramos las puertas a nadie”, afirmó la coordinadora. Además, explicó que el equipo de trabajo está conformado por ocho profesores, dos por cada grupo, y que la jornada diaria se extiende hasta las 19 horas. En el gimnasio Juan Bautista Rocha, la organización también prevé una semana intensa de actividades. Allí se planificaron jornadas de pileta a mitad y fin de semana, además del alargue de jornada y un acantonamiento que se realizará en otro gimnasio municipal.

“Hoy contamos con alrededor de 130 chicos y se cumplió el objetivo que planteaba la colonia, por eso estamos totalmente conformes con la asistencia”, expresó su coordinador, Paulo Velázquez.

En tanto, en el gimnasio Lucho Fernández se vivió una tarde a puro juego, en la que los participantes compartieron actividades recreativas, hicieron nuevas amistades y disfrutaron de una merienda junto a monitores y profesores.