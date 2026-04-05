Comenzó el taller de murga en el CIJ 3 de Febrero

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud, dio inicio al taller de murga en el Centro Integrador Juvenil (CIJ) del barrio 3 de Febrero, con una importante participación de jóvenes en su primera jornada.

El taller comenzó su primer encuentro y continuará desarrollándose los días sábados y domingos, en el horario de 18 a 20 horas, generando un espacio de expresión artística y recreativa para la comunidad.

En este marco, la supervisora de Juventudes, Patricia Gómez, expresó: “La verdad que estamos muy contentos, con mucha convocatoria. Los chicos empezaron hoy el taller, su primera actividad. Es un espacio que se abre para la comunidad, para que puedan acercarse y disfrutar de lo que es la murga”.

Asimismo, destacó que las inscripciones continúan abiertas e invitó a los jóvenes del barrio a sumarse a la propuesta. “Tenemos muchos chicos que ya se inscribieron, pero la convocatoria sigue abierta. Queremos que todos los que tengan interés puedan participar”, señaló.

El taller es brindado por el grupo de murga “Marginados del Sur” y está destinado principalmente a jóvenes a partir de los 12 años, aunque se evalúa la posibilidad de incorporar un espacio para niños, debido al interés de los más pequeños.

Desde el área remarcaron que estas iniciativas forman parte de una política de inclusión y contención, orientada a fortalecer el protagonismo juvenil. “Apuntamos a que se apropien de estos espacios, que son para ellos, promoviendo actividades que respondan a sus intereses”, indicó Gómez.

Quienes deseen inscribirse pueden acercarse al CIJ 3 de Febrero, de 8 a 21 horas, donde además se ofrece una amplia variedad de talleres para la comunidad.