Comenzó el Programa de Prevención y Promoción Integral de la Salud para el personal policial

La Policía de la Provincia de Santa Cruz puso en marcha, por primera vez, el Programa de Prevención y Promoción Integral de la Salud, una iniciativa inédita que alcanzará a los 5.000 efectivos de la fuerza, tanto operativos como administrativos.

El plan comenzó en Gobernador Gregores, donde además se llevó a cabo el Primer Examen Físico Jerárquico de la Policía de Santa Cruz, bajo la supervisión del Ministro de Seguridad, Pedro Prodromos. La jornada estuvo marcada por un hecho trascendental: los primeros en rendir fueron el Jefe de Policía, Comisario General Diego Agüero, y el Subjefe de Policía, Comisario General Luis Bordón, quienes con su ejemplo reafirmaron el compromiso y la importancia que reviste este nuevo proceso para toda la institución.

El programa tiene como objetivo obtener un diagnóstico preciso sobre el estado físico y de salud del personal. Las evaluaciones incluyen pruebas físicas (destreza, resistencia, fuerza y velocidad) diseñadas por profesores de Educación Física de la institución, junto con controles médicos a cargo de profesionales de Bienestar Policial. Asimismo, colaboraron personal de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), Unidad Académica Puerto San Julián, de la carrera de Licenciatura en Enfermería, en las instancias de atención y acompañamiento sanitario.

Los datos serán analizados por la Dirección Provincial de Estadística y Censo, considerando las distintas franjas etarias.

El cronograma inició en marzo con estudios médicos, mientras que las pruebas físicas se desarrollarán en octubre y noviembre en distintas zonas, finalizando en Río Gallegos y Caleta Olivia.

Hasta el momento, ya se han detectado patologías desconocidas en algunos agentes, quienes fueron derivados para estudios específicos. Esta información permitirá diseñar estrategias institucionales de salud que mejoren la calidad de vida de los efectivos.

Con esta iniciativa, la provincia busca fortalecer una fuerza policial más saludable, eficiente y preparada para la comunidad.