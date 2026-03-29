Comenzó el curso gratuito de Electricidad Domiciliaria

La capacitación impulsada por la Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, inició este sábado 28 de marzo en la sede vecinal del barrio Vista Hermosa y se extenderá a lo largo de tres meses, con el objetivo de brindar conocimientos técnicos y herramientas prácticas para el hogar.

Leticia Vázquez, Supervisora de Formación Profesional, señaló que la capacitación está a cargo del técnico Carlos Contreras, quien ya trabajó junto al área durante el último año, concretando cinco encuentros y un segundo nivel con muy buenos resultados, lo que instó a replicar la experiencia durante el presente periodo.

Durante este primer encuentro, se presentó la modalidad de trabajo y los contenidos que se abordarán a lo largo del curso. A partir del próximo sábado comenzarán las clases teóricas y prácticas.

La supervisora explicó que, si bien la actividad es gratuita, se estableció un arancel mínimo destinado a la adquisición de materiales, teniendo en cuenta que muchas de las personas que participan no cuentan con experiencia previa, lo que puede generar un mayor consumo de insumos durante el proceso de aprendizaje.

Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de iniciativas para la comunidad y anunció que quedan cupos disponibles para el segundo grupo que comenzará el próximo sábado. Los interesados podrán comunicarse al 2974-757446 para solicitar mayo información. “Esta propuesta es para que la gente pueda resolver los problemas que le suceden dentro del domicilio. Sabemos que la mano de obra es cara y la compra de materiales también, entonces tratamos de que la gente aprenda el oficio y pueda dar resoluciones dentro de sus domicilios”, subrayó Leticia Vázquez.