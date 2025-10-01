Comenzó el Campeonato Nacional de Clubes de Handball C

Durante la tarde de este martes 30 de septiembre se realizó el acto oficial de apertura de la competencia en el Gimnasio Pancho Cerda. Las delegaciones que llegaron desde todo el país fueron recibidas por autoridades municipales y referentes de la Confederación Argentina de Handball (CAH) y la Asociación Caleta Olivia de Balonmano (ACObal).

Las delegaciones comenzaron a arribar a la localidad ayer para ser parte del campeonato que continuará hasta el sábado. Los partidos se disputan desde el lunes en los gimnasios Pancho Cerda y Mirta Reartes. El secretario de Cultura, Deportes y Juventud David Jones destacó que desde que se recibió la propuesta “quisimos encarar para tener el nacional. Más allá de los equipos, también han venido familiares desde distintas partes para acompañar a los jóvenes varones y mujeres. También hay referentes de la confederación para fiscalizar”. En este sentido, destacó el rol de Caleta Olivia como sede para esta importante competencia que requirió de algunas modificaciones en los gimnasios donde se juegan los partidos.

El jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia comentó que: “Es un honor poder recibir este tipo de eventos, ser anfitriones es un gran desafío que nos genera muchas expectativas para poder seguir albergando este tipo de eventos a futuro”. Agregó la importancia de poder mejorar y ampliar la infraestructura deportiva para abarcar la demanda en actividades que va en crecimiento.

El organizador local por parte de ACObal Daniel Barros informó que hay 18 equipos en competencia. El viernes se jugarán las semifinales y el sábado las finales. Invitó a la gente a presenciar los partidos en los gimnasios Pancho Cerda y Mirta Reartes.