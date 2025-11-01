Comenzó el 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte

En la mañana del sábado 1 de noviembre dio inicio el encuentro de profesionales con un acto que contó con la presencia de autoridades provinciales y locales del ámbito deportivo y educativo.Participaron el secretario de Estado de Deportes de Provincia de Santa Cruz Ezequiel Artieda, la presidenta del Consejo Provincial de Educación Iris Rasgido y el secretario de Deportes de la Municipalidad, David Jones, entre otros funcionarios.

Más de 500 inscriptos se sumaron a la propuesta que tiene lugar este sábado y domingo en el gimnasio Pancho Cerda.

El secretario de Cultura, Deportes y Juventud David Jones expresó: “Para nosotros es un honor ser anfitriones. Es la primera vez que se hace el congreso en Caleta Olivia. Son ocho eminencias de la parte física y deportiva, estamos muy contentos. Es importante seguir trabajando en el desarrollo. Con mucha información e innovación para después poder bajarla a nuestros clubes y escuelitas”.

El secretario de Estado de Deportes Ezequiel Artieda remarcó que el inicio se dio “Con muchísima expectativa, una idea que fue pensada hace unos meses atrás desde la Secretaría de Deportes a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y con el Consejo Provincial de Educación, también en conjunto con la Municipalidad. Hoy vamos a concretar un gran evento para los apasionados del mundo de la actividad física y el deporte”.En este sentido destacó que se trata de un congreso de gran magnitud por la presencia de formadores de renombre.

Como objetivo, fijó “que cada uno que vuelva a su localidad tenga una mochila llena de herramientas que puedan aplicar en su localidad, en la escuela, club o barrio. Esto es posible por un estado presente y la decisión clara del gobernador Claudio Vidal de educar a través de la formación y el desarrollo social”.