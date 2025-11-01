Comenzó el 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte en Caleta Olivia

Con una gran convocatoria y la presencia de autoridades provinciales y municipales, dio inicio en Caleta Olivia el 3° Congreso Provincial de Educación Física y Deporte, que este año se desarrolla bajo el lema “De la Alfabetización Motriz al Rendimiento Motor”.

Durante dos jornadas -sábado 1° y domingo 2 de noviembre-, el Gimnasio Municipal “Pancho” Cerda se convierte en el epicentro de un encuentro que reúne a más de 350 participantes de toda la provincia, consolidándose como un espacio de referencia para la formación, la actualización profesional y el intercambio de experiencias en el ámbito de la educación física y el deporte.

Enmarcado en el Programa Provincial “EduActiva”, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz a través del Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social e Integración, y la Secretaría de Estado de Deportes y Recreación, en articulación con la Secretaría de Cultura y Deportes del Municipio de Caleta Olivia, el Congreso reafirma la decisión política del Estado santacruceño de promover el deporte, la recreación y el movimiento como pilares fundamentales del desarrollo humano y social.

Esta tercera edición propone un espacio de aprendizaje colectivo orientado a docentes de todos los niveles educativos, entrenadores, instructores, líderes deportivos y estudiantes de carreras afines, interesados en fortalecer su práctica profesional y generar redes de trabajo que trasciendan los límites del aula o del gimnasio. Entre los disertantes invitados se destacan referentes nacionales como Horacio Anselmi, Nahuel Luengo, Leandro Carbone, Mario Di Santo, Iván Fernández, Walter Dzurovcin, José Olivetto, Gastón García y Carlos Getzelevich, quienes comparten sus experiencias y conocimientos en diversas áreas de la motricidad, el rendimiento y la pedagogía del movimiento.

La realización de este Congreso en Santa Cruz refleja el compromiso del Gobierno Provincial con la formación continua, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del deporte como herramienta educativa y social. Estos espacios de encuentro, aprendizaje y reflexión permiten seguir construyendo una provincia más activa, más integrada y con una comunidad que valora la educación física como motor del desarrollo humano.