Comenzaron los trabajos preliminares en las bitas de amarre de la Terminal portuaria en Puerto Deseado

Este miércoles, se dio inicio a los trabajos preliminares en las bitas de amarre, una tarea fundamental para garantizar la seguridad operativa y la eficiencia en las maniobras portuarias.

Dicho proceso forma parte del plan de mantenimiento y mejora continua de la infraestructura de la Terminal, y permitirá avanzar hacia la certificación oficial de las bitas, un requisito fundamental para asegurar estándares de calidad, confiabilidad y cumplimiento normativo.

Cabe mencionar que, la certificación estará a cargo de API Astilleros, empresa especializada en inspección, reparación y certificación de equipos portuarios y marítimos.

Desde el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a través de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), se impulsan estas acciones para fortalecer la seguridad y la operatividad de los puertos de nuestra provincia.